Ein Unbekannter hat am Samstag in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in Wilhelmsdorf eine scharfkantige Delle an der linken hinteren Seitenwand eines geparkten Mercedes hinterlassen und sich nicht um den Schaden gekümmert. Hinweise erbittet der Polizeiposten Altshausen unter der Telefonnummer 07584 / 92170.