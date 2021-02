Anmeldung fürs Gymnasium Wilhelmsdorf

Für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 der Grundschulen steht der Wechsel auf eine weiterführende Schule an. Die Informationsmöglichkeiten und Anmeldemodalitäten sind coronabedingt in diesem Jahr etwas anders. Da eine Schulvorstellung in Form eines Tags der offenen Tür oder auch als Führung nicht möglich ist, können sich alle Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern, mit auf der Homepage (www.gymnasium-wilhelmsdorf.de) zusammengestellten Materialien ein Bild von der Arbeit und dem Schulleben am Gymnasium Wilhelmsdorf zu machen.

Sie können sich auch telefonisch mit der Schule in Verbindung setzen. Mit dem Vorliegen der Grundschulempfehlung sind die Anmeldungen ab sofort – allerdings bis spätestens bis 11. März – möglich.

Alle dafür notwendigen Formulare gibt es auf der Startseite der Homepage unter dem Stichwort „Anmeldung aufs Gymnasium“. Die ausgefüllten Formulare können per Post, per Email, durch Einwurf in den Briefkasten oder durch Abgabe im Sekretariat abgegeben werden. Bitte beachten Sie, dass die Grundschulempfehlung dabei im Original (also nicht per Email!) vorgelegt werden muss.