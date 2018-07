Altes Feuerwehrauto verbrennt in Halle

Sachschaden in unbekannter Höhe ist am Mittwochmittag beim Brand einer Halle im Ortsteil Esenhausen der Gemeinde entstanden. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Wilhelmsdorf wurde um 12.06 Uhr alarmiert. Anrufer hatten einen Brand in einer Halle in Esenhausen gemeldet. Die alarmierten Kräfte konnten eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Bei dem Schadensobjekt handelt es sich um ein fünf Jahre altes, in Holzbauweise errichtetes mehrstöckiges Gebäude. Untergestellte Oldtimer, zweirädrig und vierrädrig, wurden ein Raub der Flammen, wie Wolfgang Gold, Pressesprecher der Feuerwehren des Landkreises Ravensburg, mitteilte.

Das älteste Fahrzeug stammt aus dem Jahr 1923. Makaber: Es handelte sich um ein amerikanisches Feuerwehrfahrzeug. Eine Brandbekämpfung im Innenangriff war nicht möglich. Vorhandene Sauerstoff- und Gasflaschen stellten eine Gefahr für die Einsatzkräfte dar. Ebenso das Gewicht einer auf dem Dach installierten Photovoltaik-Anlage sowie ein Blockheiz-Kraftwerk innerhalb des Gebäudes.

Um 14.25 Uhr war der Brand gelöscht. Es folgten Nachlöscharbeiten mit Schaum und Messungen mit der Wärmebildkamera nach Brandnestern.