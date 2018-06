Alte Sprachen sind ihre Leidenschaft

Julia Müller knobelt gern an lateinischen Sätzen und interessiert sich für die Philosophie der Antike. Die Schülerin vom Gymnasium Wilhelmsdorf hat erst kürzlich in einer externen Prüfung an der Uni Tübingen das Große Latinum gemacht – und nebenher den landesweiten Wettbewerb „Alte Sprachen“ der Stiftung „Humanismus Heute“ gewonnen. Als Siegerin wird sie nun in die Studienstiftung des Deutschen Volkes aufgenommen.

Tote Sprache

„Latein steht bei uns Schülern sonst nicht so hoch im Kurs“, sagt die 17-jährige Julia Müller aus dem Deggenhausertal. Eine tote Sprache lernen, die spricht doch keiner, das bringt doch nichts – solche Ansichten hört Julia bei ihren Mitschülern oft. Sie selbst sieht das anders. Ihr macht Latein Spaß, sie freut sich an der Struktur und der „gewissen Eleganz“ der Sprache. Das analytische und logische Vorgehen beim Übersetzen schule das strukturierte Denken. Außerdem findet die Schülerin die Inhalte der lateinischen Texte spannend: „Kulturgeschichtlich haben sie Europa geprägt.“

Julia hat in der sechsten Klasse mit Latein angefangen und hätte nach der zehnten Klasse gern damit weitergemacht. Aber in der Oberstufe haben sich nicht genug Schüler dafür interessiert – der Lateinkurs kam nicht zustande. Das hat die lateinbegeisterte Julia nicht abgeschreckt: Mit Unterstützung ihrer Lehrerin Nina Schobloch hat sie seit dem vergangenen Herbst ohne regulären Unterricht weitergelernt.

Vor den Sommerferien hat Julia beim Regierungspräsidium Tübingen die externe Prüfung zum Großen Latinum abgelegt. Dafür hat sie an der Uni Tübingen zusammen mit Studenten eine Klausur geschrieben und am Gymnasium Wilhelmsdorf eine mündliche Prüfung gemacht. Beide hat sie mit der Note 1,0 souverän bestanden, berichtet Latein-Lehrerin Schobloch stolz.

Für den Wettbewerb „Alte Sprachen“ der Stiftung „Humanismus Heute“ hat Julia zunächst eine Hausarbeit geschrieben. Thema war die Klage des Orpheus um die verlorene Eurydike in den Fassungen der römischen Dichter Vergil und Ovid. Das Ergebnis: Sie durfte an einer Akademie-Woche im Kloster Neresheim teilnehmen und ist in die zweite Runde des Wettbewerbs aufgerückt. Im nächsten Schritt gab es eine fünfstündige Klausur an der Heimatschule. Auch diese Hürde hat Julia genommen.

In der dritten Runde stand ein Vortrag im Schloss Salem mit selbst gewähltem Thema auf dem Programm. Julia hat über die Ethik ihres Lieblingsphilosophen Epikur gesprochen: Ob ein glückliches und zugleich moralisches Leben möglich ist. Damit hat sie den ersten Platz erobert und wird nun Stipendiatin der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Die Studienstiftung fördert rund 11.000 besonders begabte Studierende und Doktoranden mit Stipendien, Seminaren, Akademien und individueller Beratung.

Julia plant, Jura zu studieren. Ob in Tübingen, Konstanz oder Freiburg, weiß sie noch nicht. Aber bevor sie studiert und von den Angeboten der Studienstiftung profitieren kann, muss sie im kommenden Jahr noch Abitur machen. Ihre Schwerpunktfächer sind Geschichte und Biologie. Nebenher gibt sie Latein-Nachhilfe. Sie rechnet damit, dass ihr auch Zeit für ihre Hobbys bleibt: Julia spielt Harfe und liest viel – vor allem Philosophen, Fantasy-Literatur und Gedichte. Am der ersten Runde im Wettbewerb für Alte Sprachen will sie auch im kommenden Schuljahr wieder teilnehmen. „Dann gewinne ich wieder die Akademie-Woche und kann mit interessanten Leuten über Philosophie diskutieren.“

In der sechsten Klasse beginnen die Schüler mit der zweiten Fremdsprache nach Englisch. Am Gymnasium Wilhelmsdorf haben sie dabei die Wahl zwischen Latein und Französisch. Die Entscheidung ist sozusagen endgültig – wer Latein wählt, kann später nicht Französisch als dritte Fremdsprache belegen. Denn eine dritte Fremdsprache ist am Gymnasium Wilhelmsdorf nicht vorgesehen.

Die zweite Fremdsprache Latein oder Französisch ist bis zur zehnten Klasse Pflicht und kann danach in den Klassen elf und zwölf als Kurs fortgesetzt werden. Im Schnitt entscheiden sich 25 bis 30 Prozent der Schüler für Latein, berichtet Nina Schobloch von der Fachschaft Latein am Gymnasium Wilhelmsdorf. Zum neuen Schuljahr gibt es erstmals zwei sechste Klassen, die mit Latein als zweiter Fremdsprache beginnen. (elo)