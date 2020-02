Der Airbus-Standort in Immenstaad und das Gymnasium Wilhelmsdorf haben eine Bildungspartnerschaft vereinbart. Ziel ist laut Pressemitteilung, den Schülern eine Orientierung zu Studium oder Ausbildung zu geben und den Übergang ins Berufsleben zu erleichtern.

Die Kooperation soll Betriebserkundungen, Praktika und Bewerbertrainings beinhalten. Sowohl im Unternehmen als auch in der Schule kümmern sich feste Ansprechpartner um die Planung und Umsetzung der Bildungspartnerschaft. „Wir sind überzeugt, dass nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Industrie der Nachwuchs für die Zukunft gefunden wird“, so Airbus-Ausbildungsleiter Markus Zeeh. Schulleiter Johannes Baumann sieht in der Kooperationen einen besonderen Mehrwert für seine Schüler und erhofft sich, „dass die Tüftler und Bastler die Chance nutzen, ihre Fähigkeiten zu erweitern“. Im Mai wird es für die Schüler aus Wilhelmsdorf eine erste Exkursion ins Airbus-Werk nach Immenstaad geben.