Afrikanische Frauen mit Kindern in Bruggenhof gezogen

Die Aufnahme ist herzlich gewesen und hat zur Willkommenskultur in der Gemeinde Wilhelmsdorf gepasst: Im kreiseigenen Gebäude Bruggenhof im Ortsteil Zußdorf zogen jetzt 18 Asylbewerber, vor allem Frauen mit Kindern aus Afrika, ein.

Nach kurzer Eingewöhnung in ihrem neuen Heimatort gab es im Pfarrsaal in Zußdorf einen Begrüßungskaffee für die Neuankömmlinge. Organisiert wurde die Veranstaltung von Mitgliedern des seit Jahren in der Flüchtlingsfrage engagierten Helferkreises, sowie, als Vertreter für die Gemeinde und die Ortschaft, Bürgermeisterin Sandra Flucht und Ortsvorsteher Thomas Schädler.

Werfen wir einen Blick zurück: Bei einer Informationsveranstaltung Ende November im Dorfgemeinschaftshaus Schalander hatte Andreas Bleicher den Bürgern Pläne für die künftige Unterbringung von Flüchtlingen in Zußdorf dargelegt. Bleicher ist im Amt für Migration und Integration im Landratsamt Ravensburg Leiter des Sachgebiets Leistungen und Betreuung Asyl West. Damals waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass noch vor Weihnachten bis zu 40 Asylbewerber im Bruggenhof neu untergebracht werden könnten. Vor allem türkische Flüchtlingsfamilien sollten hier ein vorübergehendes zu Hause finden.

Richtige Prognose

Doch zwischenzeitlich änderte sich die Lage. Entgegen der damaligen Annahmen bekam der Landkreis Ravensburg bis Ende des Jahres 2017 keine Zuweisung von Flüchtlingen durch das Regierungspräsidium, sodass frühestens Mitte Januar mit einer Belegung zu rechnen sei, erklärte damals Andreas Bleicher. Mit dieser Prognose lag er richtig. Auf Nachfrage bestätigte der Mitarbeiter des Landratsamtes, dass Ende Januar der Bruggenhof mit 18 Personen belegt wurde. Es handelte sich dabei um sieben alleinstehende Frauen mit Kind aus Nigeria, Gambia, Somalia, Eritrea und Kamerun. Das älteste Kind ist eineinhalb Jahre alt. Zudem wurde eine vierköpfige Familie aus der Türkei aufgenommen.

Die Veränderung bei der Zusammensetzung der Flüchtlingsfamilien erläutert Andreas Bleicher gegenüber der SZ: „Die Situation mit den angekündigten Familien aus der Türkei hat sich seit der Infoveranstaltung am 22. November insofern verändert, dass schlicht keine mehr zur Verteilung anstanden. Daher konnte die Ankündigung, den Bruggenhof mit türkischen Familien zu belegen, leider nicht wie geplant umgesetzt werden.

Die aktuelle Situation sieht so aus, dass derzeit vermehrt Einzelpersonen in die vorläufige Unterbringung der Landkreise zugewiesen werden. Wörtlich führt Andreas Bleicher aus: „Da der Bruggenhof sich aufgrund seiner Lage, der Raumaufteilung und des Außenbereiches sehr für Familien mit Kindern eignet, haben wir versucht diesem Umstand mit der Teilbelegung durch alleinstehende Frauen mit Kind Rechnung zu tragen.“

Im Februar werden laut Bleicher voraussichtlich keine weiteren Personen hinzu kommen. „Geplant ist aber weiterhin, entweder türkische Familien, sollten noch welche kommen, oder Frauen mit Kind im Bruggenhof unterzubringen.“ Die Koordination des Helferkreises liegt weiterhin in den Händen von Elke Schübert. Sie hält dienstags im Bruggenhof ab 17 Uhr ihre Sprechstunden ab. Die Sozialbetreuung wird durch Mitarbeiter des Dornahofs in Altshausen gewährleistet. Ansprechpartner sind Arnold Ban und Alexandra Rothweiler. Auch sie sind regelmäßig im Bruggenhof vor Ort.