Adventsmarkt der Grundschule Wilhelmsdorf bereitet Freude

Beim Adventsmarkt der Grundschule Wilhelmsdorf zeigte das anhaltende Gedränge in den Klassenzimmern und Fluren, verteilt über drei Stockwerke, wie groß nach den Einschränkungen der Coronazeiten die Sehnsucht nach vorweihnachtlicher gemeinsamer Stimmung war. Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel samt Freunden – alle waren dabei, um die Bastelarbeiten und kulturellen Darbietungen der Kinder zu bewundern. Bei Kaffee, Punsch, Kuchen und Waffeln kamen gemütliche Stunden mit anregenden Gesprächen nicht zu kurz. Ein Elternpaar brachte den Erfolg dieses Nachmittags auf den Punkt: „Unsere Tochter freute sich schon die ganze Woche auf unseren Besuch in ihrer Schule. Sie zeigte große Begeisterung bei den Projekttagen, an denen auf den Adventsmarkt hin spielerisch, aber trotzdem mit notwendigem Ernst, gearbeitet wurde. Dass auch die Oma nach Wilhelmsdorf anreiste, die nicht mit Lob sparte, war für sie zusätzlich ein Glücksmoment.“ Wer könnte eine solche Stimmung schöner zum Ausdruck bringen?

Zu sehen und zu erleben gab es eine ganze Menge rund um den Adventsmarkt. Dicht umlagert war an allen Projekttagen der Imker Frieder Guggolz, früher selbst Lehrer an dieser Schule. Die Kinder kennen ihn von Besuchen der vorbildlichen Imkerei am Naturschutzzentrum in Wilhelmsdorf. Guggolz zeigte den Schülerinnen und Schülern, was mit Bienenwachs alles gefertigt werden kann. Ob es Kerzen waren oder Anzünder für Holz. Auch kleine Adventskränze und Vogelfutter fanden bei den Besuchern des Marktes reißenden Absatz. Das galt ebenso für die vielfältige Weihnachtsbäckerei, die Produkte der Seifenwerkstatt, die Angebote von Blumenzwiebeln für den Garten, Christbaumkugeln und -schmuck, Weihnachtskarten, gefilzte Schlüsselanhänger oder Untersetzer aus Filz.

Wer zwischendurch etwas Ruhe suchte, der kam beim Schattentheater auf seine Kosten. Die jungen Schauspieler mit ihren Figuren bewiesen großes Talent, mit den bewegten Schatten auf heller Leinwand zu agieren. Wer von den Grundschülern nicht gerade eine Aufgabe hatte, konnte sich in der Turnhalle auf dem Airtramp austoben.

Fazit am Ende eines anstrengenden, aber überaus erfolgreichen Schul-Adventsmarktes: „Wir freuen uns über den großen Anklang, den unsere Veranstaltung fand.“ Das unterstrichen am Ende des Tages Schulleiterin Julia Tritschler mit ihrer Konrektorin Sonja Onsando, auch im Namen des ganzen Kollegiums.