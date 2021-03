Abendmahlgottesdienst der Zieglerschen an Karfreitag im Fernsehen

Im Fernsehgottesdienst „Stunde des Höchsten“ der Zieglerschen wird am Karfreitag, 2. April, ein TV-Abendmahlsgottesdienst gefeiert, heißt es in einer Ankündigung der Einrichtung. Ausgestrahlt werde dieser um 10.40 Uhr auf Anixe HD.

Der Karfreitagsgottesdienst stehe unter dem Titel „Hingerichtet – Aufgerichtet – Hergerichtet“. Pfarrer Heiko Bräuning lade die Zuschauer ein, Brot und Wein bereitzustellen, um mit ihm und wenn möglich auch gemeinsam mit anderen vor dem Bildschirm den Gottesdienst und das Abendmahl zu feiern.

„Als evangelisches Sozialunternehmen engagieren wir uns täglich in unseren Hilfefeldern für Menschen, die zum Beispiel durch ihr Alter, eine Suchterkrankung oder Behinderung am Rand der Gesellschaft stehen. Mit ihnen auch Gottesdienst und das Abendmahl zu feiern, gehört mit zu unserem diakonischen Auftrag“, wird Pfarrer Gottfried Heinzmann, Vorstandsvorsitzender der Zieglerschen, zitiert. „Wir verstehen das Angebot eines Abendmahlsgottesdienstes im Fernsehen als gelebte Teilhabe für Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben, einen Abendmahlsgottesdienst mitzufeiern.“

Mit Blick auf die jüngste Synode der evangelischen Landeskirche in Baden-Württemberg, die sich unter anderem dem Thema des TV-Abendmahls kontrovers gewidmet habe, betone Gottfried Heinzmann das ergänzende Angebot eines digitalen Abendmahlsgottesdienstes, das zu den Abendmahlsfeiern der Gemeinden hinzukommt und sie nicht ersetzen solle. „Besonders an Karfreitag und Ostern, aber auch an anderen Sonntagen, ist es uns wichtig, Menschen nicht von der Feier des Abendmahls auszuschließen. Der Zuspruch ‚Für Dich gegeben‘ verbunden mit der Gabe von Brot und Wein ist für Menschen in schwierigen Situationen eine Quelle der Kraft.“

Der Fernsehgottesdienst der Zieglerschen „Stunde des Höchsten“ wird in die deutsche Gebärdensprache übersetzt und ist ein inklusives Gottesdienstangebot.