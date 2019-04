Rund 9000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Riedhauser Straße ereignet hat. Eine 18-jährige VW-Fahrerin war auf der Riedhauser Straße unterwegs, bog links auf den Parkplatz des Gymnasiums ein und streifte hierbei den VW einer 42-Jährigen, der an der Sichtlinie stand, heißt es im Polizeibericht. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.