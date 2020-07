73-Jähriger verletzt sich schwer

Beim Abbiegen von der L201B nach Ilmensee ist am Donnerstag, kurz nach 16 Uhr, der Fahrer eines Renault Cabriolets zwischen Pfrungen und Ruschweiler schwer verletzt worden, das teilt die Polizei mit. Der 73-Jährige fuhr in Richtung Ruschweiler. An der Abzweigung Richtung Illmensee bog er nach links auf die L207A ab. Dabei übersah er einen aus Ruschweiler entgegenkommenden Mercedes und stieß mit ihm zusammen. Der Cabrio-Fahrer verletzte sich schwer. Der 60-jährige Mercedesfahrer musste sich im Krankenhaus ambulant behandeln lassen. An den Fahrzeugen entstand Gesamtschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.