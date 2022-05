70 Jahre Loben und Danken

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Der Höhepunkt der Woche ist eindeutig der Dienstag“, so die BläserInnen vom Posaunenchor der Evangelischen Brüdergemeinde in Wilhelmsdorf, „weil da die wöchentliche Chorprobe im Gemeindehaus stattfindet.“ Sieben Frauen und elf Männer treffen sich unentwegt mit ihren Blechblasinstrumenten und bereiten sich begeistert auf die verschiedensten musikalischen Dienste im Rahmen des Gemeindelebens vor. Vorneweg geht es um die Liedbegleitung beim sonntäglichen Gottesdienst, dazu kommen Beerdigungen, Geburtstagsständchen oder auch mal ein Auftritt bei „Wilhelmsdorf-live“, besonders zu erwähnen: die vielen Weihnachtseinsätze in der Adventszeit an verschiedenen Stellen im Ort. Selbst in Corona-Zeiten wurde fleißig geübt, per Videoschalte, zu zweit daheim oder im Freien mit zulässiger Höchstteilnehmerzahl.

1952 gegründet, und somit gleich alt wie unser schönes Land Baden-Württemberg, und seitdem ununterbrochen besteht dieser Posaunenchor, obwohl es immer wieder Phasen gab, wo man zum Aufhören neigte. Einer der mutigen Mitstreiter der ersten Stunde von damals spielt auch heute fleißig mit. Um diesen runden Geburtstag gebührend zu feiern, laufen seit Monaten ambitionierte Vorbereitungen. Unter dem Motto „Groß ist unser Gott“ laden die aktiven Mitglieder am Samstag, 7. Mai um 19 Uhr zu einer Serenade in den Garten beim Gemeindehaus der Brüdergemeinde ein. Bei kostenlosem Eintritt verspricht der Abend große Abwechslung für die BesucherInnen. Hier darf gespannt sowohl auf urtümliche Choralmusik wie in der Gründerzeit, als auch auf moderne Gospel- oder Textinterpretationen gelauscht werden. Es gibt genügend Gelegenheit selbst mitzusingen oder mitzusummen. Bekannte Melodien wechseln sich mit unerhörten Klängen ab. Einfühlsamer Lobpreis mit Bandunterstützung steht hier neben dem Evergreen, beschwingt von den JungbläserInnen vorgetragen, um den Gästen insgesamt einen angenehmen Abend mit überraschenden Einlagen zu bieten. Eine Spende für die Flüchtlingsarbeit in der Partnergemeinde in Polen ist willkommen. Am Sonntag, 8. Mai wird um 10:30 Uhr ein feierlicher Gottesdienst mit Bläser- und Bandbegleitung auf der Festwiese in Wilhelmsdorf stattfinden, innerhalb dessen Bläser für langjährige aktive Mitarbeit vom Landesposaunenwart Michael Püngel geehrt werden. Zu beiden Veranstaltungen laden wir herzlich ein.