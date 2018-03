3400 Euro für die Ärzteversorgung in Wilhelmsdorf

Der Gewerbeverein Wilhelmsdorf und einzelne Gewerbetriebe unterstützen solidarisch die Bemühungen der Gemeinde, die Ärzteversorgung am Ort zu sichern. Diese würden sie als einen wichtigen Baustein für die Wohn-, Arbeits- und Lebensqualität sehen, geht aus der Pressemitteilung hervor. Der Gewerbevereins-Vorsitzende Domenico Geraci überreichte mit den Spendern der Bürgermeisterin Sandra Flucht einen Scheck in Höhe von 3400 Euro. Das örtliche Gewerbe sehe sich mit all seinen Dienstleitungen auch als Garant für das Wohlbefinden in der Gemeinde, heißt es. Es wollen zeigen, dass sich das stationäre Gewerbe mit dem Ort identifiziert. Foto: K. Puck