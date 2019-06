29-Jähriger sticht mehrfach mit Messer auf anderen ein

Ein 29-jähriger Wohnungsloser soll am Montagnachmittag in einem Wohnheim in Wilhelmsdorf einen 62-jährigen mit einem Messer attackiert haben. Die Kripo ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Tatverdächtige ohne erkennbaren Anlass mehrmals mit einem Messer auf das Opfer eingestochen haben, wodurch dieses trotz Abwehrversuchen eine Stichverletzung im Bauchraum erlitt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. In seiner Zelle griff der Tatverdächtige laut Polizeibericht mehrere Beamte an und attackierte diese mit Faustschlägen. Hierdurch erlitten drei Polizeibeamte leichte Verletzungen. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen liegen Gründe für die Annahme vor, dass der Tatverdächtige wegen ein psychischen Erkrankung im Zustand der Schuldunfähigkeit oder verminderten Schuldfähigkeit gehandelt hat.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg erließ das zuständige Amtsgericht am Nachmittag einen Unterbringungsbefehl gegen den Tatverdächtigen und ordnete dessen einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.