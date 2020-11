Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 9 Uhr im Kreuzungsbereich der Hoffmannstraße mit der Zußdorfer Straße in Wilhelmsdorf ist Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstanden.

Laut Polizeibericht missachtete ein 27-jähriger Opel-Fahrer beim Überqueren der Zußdorfer Straße die Vorfahrt einer 54-jährigen VW-Fahrerin, die nach rechts in die Zußdorfer Straße abbiegen wollte.