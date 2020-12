2,5 Millionen Euro für Umbau des Schulzentrums

Das Land Baden-Württemberg hart auch in diesem Jahr umfassende Zuschüsse in Höhe von rund 100 Millionen Euro zu den Kosten der Kommunen für Baumaßnahmen an Schulen vergeben. Im Wahlkreis Ravensburg profitieren die Realschule und das Gymnasium Wilhelmsdorf mit Fördermitteln in Höhe von 2,5 Millionen Euro für den geplanten Neubau. „Mit diesen Investitionen stellt die grün-schwarze Landesregierung unter Beweis, dass ihr eine gute Bildung und Schulinfrastruktur wichtige Anliegen sind. Wir schaffen moderne Lern- und Lebensräume“, werden die Abgeordneten August Schuler (CDU) und Manne Lucha (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung zitiert und weiter. Die Gemeinde Wilhelmsdorf investiert im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ in den kommenden Jahren rund 600 000 Euro, so das Schreiben weiter. 480 000 Euro davon stammen aus Landesmitteln. Erst im September dieses Jahres war der 10 Millionen Euro teure Neubau der Schule St. Christoph im Wilhelmsdorfer Teilort Zußdorf eingeweiht worden. Auch in dieses Vorhaben waren mehr als zwei Millionen Euro aus Landesmitteln geflossen.