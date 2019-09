25-Jähriger beleidigt und bedroht Paar

Übel beleidigt und bedroht worden sind ein 52-jähriger Mann und seine 48-jährige Partnerin, als sie am Donnerstag gegen 20.30 Uhr gemeinsam in Wilhelmsdorf ihren Hund ausführten. Hierbei begegnete dem Paar laut Polizei ein 25-jähriger Mann. Allein die Tatsache, dass sich der Hund in seine Richtung orientierte, habe ihn in Rage gebracht. Nachdem sich das Paat entfernt hatte, lauerte er den beiden auf und ging ihnen mit einem Stock bewaffnet bis zur Wohnadresse hinterher, wobei das Paar weiterhin beleidigt und bedroht wurde. Als Polizeibeamte den Tatverdächtigen in seiner Unterkunft überprüften, hatte er sich noch nicht beruhigt und verhielt sich weiterhin uneinsichtig und aggressiv. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

