2200 Euro für die Gemeindebücherei Wilhelmsdorf

Der Gewerbeverein Wilhelmsdorf hat 2200 Euro an das Team der Gemeindebücherei gespendet. „Wir im Gewerbeverein haben mit Freude wahrgenommen, dass Sie als neues Team diese Aufgabe übernommen haben. Wir sind gespannt und werden uns überraschen lassen, mit welchen neuen Ideen und Aktivitäten Sie diese Räumlichkeiten aufwerten werden“, erklärte Domenico Geraci, Vorsitzender des Gewerbevereins, laut Pressemitteilung bei der Übergabe des Schecks. Die ehrenamtliche Arbeit des Büchereiteams sei ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung der Lebens- und Wohnqualität in der Gemeinde und trage dazu bei, dass der Ortskern als Treffpunkt aller Altersgruppen wahrgenommen wird. Die Unterstützung und Begeisterung für die ehrenamtliche Arbeit wolle der Gewerbeverein, so der Bericht weiter, nicht nur verbal ausdrücken, sondern habe sich entschieden, den Ertrag der Tombola des Weihnachtsmarkts zur Verfügung zu stellen. Foto: Gewerbeverein