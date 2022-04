17-Jähriger an Bushaltestelle angegriffen

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem ein 17-Jähriger am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr von einer Gruppe Jugendlicher an der Bushaltestelle in der Austraße in Zußdorf angegriffen worden sein soll. Die unbekannten Jugendlichen sollen auf den 17-Jährigen zugegangen und ihn unvermittelt und mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben, sodass er sich mehrere leichte Verletzungen im Gesicht zuzog,wie es im Polizeibericht heißt. Die Gruppe flüchtete im Anschluss in Richtung Wilhelmsdorf. Es soll sich um vier bis fünf Jungen gehandelt haben, die etwa 1,80 Meter groß waren. Einer von ihnen war laut dem Opfer dunkelhäutig, ein weiterer trug einen schwarzen Trainingsanzug.

Personen, denen die Gruppe aufgefallen ist oder die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/803-6666 bei der Polizei zu melden.