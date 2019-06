16 Jungstörche leben in Wilhelmsdorf

So viele Jungstörche wie noch nie haben in der Gemeinde Wilhelmsdorf das Frühjahr überlebt. Insgesamt 16 der stolzen Vögel kann die Landes-Storchenbeauftragte Ute Reinhard in diesem Jahr beringen.

Begonnen wurde die Aktion am Mittwoch. Zunächst wurden die drei Störche in Zußdorf beringt und gewogen. Es folgten die Vögel in Pfrungen und dann am Saalplatz in Wilhelmsdorf. Die anderen Tiere erhalten in den kommenden Tagen ihre Ringe. Unterstützt wurde die Arbeit von Ute Reinhard von der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsdorf mit ihrer Drehleiter.

Eine Handvoll Vogelfreunde beobachteten am Mittwochabend gespannt das Geschehen auf dem Saalplatz vor und auf dem Haus Salem. Dort war im Frühjahr das Storchennest völlig erneuert worden. Fritz Stolz baute die Nistplattform. Die Unternehmen Strobel und Pfleiderer unterstützten die Aktion und stellten sowohl Helfer als auch Geräte zur Verfügung. Der Nestbau kostete insgesamt rund 5000 Euro.

Der Erfolg konnte sich sehen lassen. Ein Storchenpaar zog zunächst drei Junge auf. Eines allerdings starb an den Folgen des ungünstigen kalten und nassen Wetters im Mai. Die kümmerlichen Überreste wurden aus dem Nest entnommen und anschließend entsorgt. Dafür zeigten sich die beiden anderen Jungstörche in guter Verfassung, wie Ute Reinhard beim Beringen und Wiegen hoch über den Dächern des Saalplatzes feststellen konnte. Beide Tiere brachten knapp über drei Kilogramm Gewicht auf die Waage, wie die Storchenbeauftragte, die seit 2001 diese Aufgabe wahrnimmt, zufrieden notieren konnte. Zum Abschied legte sie den beiden Jungstörchen freundlich ihre Hände auf den Rücken und wünschte ihnen ein gesundes und langes Leben.

Bei der zuvor erfolgten Beringungsaktion in Zußdorf band Ute Reinhard auch die zahlreich erschienenen Kindergartenkinder mit ein. Sie entnahm ein Junges aus dem Nest und beringte es vor den Augen der Kinder am Boden. Diese zeigten sich begeistert und löcherten Reinhard mit Fragen.

Insgesamt gibt es im Gemeindegebiet von Wilhelmsdorf sechs belegte Storchennester, wie Pia Wilhelm, Leiterin des Naturschutzzentrums Wilhelmsdorf aufzählte. Im Kernort werden auf dem Haus Salem zwei, auf dem Gelände der Gärtnerei Schelshorn drei und am Wolfsbühl ebenfalls drei Jungstörche aufgezogen. In Zußdorf sind es drei, ebenso wie in Esenhausen und Pfrungen. Damit kann zuversichtlich gehofft werden, dass 16 Jungstörche im Sommer ihre Nester verlassen und sich eigene Lebensräume erkämpfen können.