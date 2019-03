Ätzend scharfe Kriminalsatire

Eine Krimi-Komödie, nach Oscar Wildes Erzählung „Lord Arthur Saviles Verbrechen“ als Theaterstück eingerichtet von Constance Cox, hat das Ensemble Theater in der Scheune, zum ersten Mal unter der Regie von Jörg Ehni, auf die Bühne gestellt.

Von 1887 stammt die Erzählung, von 1963 die etwas verändernde Umarbeitung durch den englischen Bühnenautor und Drehbuchschreiber. Aber Wildes konstante Parodie und sein sarkastischer Witz wirken in den Dialogen und Gruppenszenen des Theaterstücks genauso frisch wie in der Erzählung.

Ein mit zehn Figuren ideales Stück für ein kleines Ensemble, aber dennoch muss man immer schauen, dass sich die passenden Darsteller finden lassen. Bei Jörg Ehni, der lange als Professor an der PH Weingarten wirkte und selbst Theaterstücke, Musicals und Chorlieder geschrieben hat, und seiner Assistentin Magdalena Hangarter lag die Inszenierung jedenfalls in guten Händen, denn Lothar Rilling-Riehmann, der die schön schräge musikalische Begleitung besorgt hatte, stand diesmal selbst als Butler Baines auf der Bühne. Trotz Erkältung gelang ihm eine tadellose Performance.

Das Stück spielt im Haus des Lord Arthur Savile (Oliver Nittka), eines nicht gerade geistig hochbegabten Gentlemans, kurz vor seiner Hochzeit mit der jungen Adligen Sybil Merton (Sonja Riehmann). Deren Mutter Lady Julia (Inge Bürgstein) hält von Savile rein gar nichts und bringt deshalb den Handleser Santoro (Markus Watter) mit, um sicher zu gehen, dass der Zukunft ihrer Tochter nichts im Wege steht. Unter vier Augen eröffnet Santoro dem Lord, dass der einen Mord verüben werde. Was also tun, um dem Fatum zu entgehen – so kurz vor der Hochzeit? Besser gleich erledigen, sagt sich der Lord und versucht, nachdem er den Butler und dann seine Verlobte eingeweiht hat, seine zwei Tanten (Anna Milow, Ingrid Wirth) oder den geistlichen Onkel (Wilhelm Kächele) um die Ecke zu bringen.

Aber es will rein gar nichts klappen, auch nicht mit Hilfe des (hier schwäbischen) unfähigen Anarchisten mit dem beziehungsvollen Namen Fritz Winkelkopf (Benno Ruetz) oder der pfiffigen Bediensteten Nellie (Stephanie Rilling). Bei diesem haarsträubenden Mord-aus-Pflicht-Plot gibt es natürlich für Wilde unzählige Gelegenheiten, die britische Oberklasse gründlich abzubürsten, ihre Arroganz, Dummheit und amoral zu geißeln und rundum Pointen abzuschießen, zum Beispiel über das Grauen der Ehe, ein Dauerthema für den verheirateten Autor und Vater von zwei Söhnen, der junge Männer liebte. Zwei Pointen zur Auswahl: „Arthur hat kein Hirn, er ist nur brauchbar für das House of Lords“, giftet Lady Merton oder „Ich morde doch nicht aus Sparsamkeit“, antwortet Savile auf Baines' Vorschlag, der ewig schnorrenden Tante Clementina auf ultimative Weise zu „helfen“. Die fünf weiblichen und fünf männlichen Amateurschauspieler – endlich mal Parität! – halten das Geschehen auf Trab, auf einer gut funktionierenden Bühne (Inge Bürgstein und Charly Ruetz), mit effektvollen Kostümen im Stil der Jahrhundertwende und sogar manchem veritablem Knalleffekt.

Zwei Stunden amüsante Unterhaltung, viel Heiterkeit im Publikum über die satirischen Pointen, und das reihum talentierte Ensemble in bester Spiellaune – was will man mehr? Ja, vielleicht mal wieder Wilde lesen, das ist auch immer ein Gewinn.