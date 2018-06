Ausstellung zeigt Bilder über Gustav Mesmer

Die Ausstellung „Eine Begegnung mit Gustav Mesmer. Fotos von Nicole Becker“ zeigt bisher unveröffentlichte Bilder über Gustav Mesmer, aufgenommen von der 1967 in Hamburg geborenen Fotografin Nicole Becker.

Sie besuchte Mesmer 1988 in seinem Altenheim in Buttenhausen auf der Schwäbischen Alb, um einen „außergewöhnlichen Menschen“ zu porträtieren. Wie die Veranstalter mitteilen, findet die Vernissage zur Ausstellung am Donnerstag, 28. Juni, um 17 Uhr im Zentralgebäude im ZfP Südwürttemberg in Weissenau, Weingartshofer Straße 2, statt.

Öffnungszeiten: 29. Juni bis 31. August im Zentralgebäude des ZfP Südwürttemberg in Weissenau, Weingartshofer Straße 2;, täglich geöffnet von 8 bis 16 Uhr, Eintritt frei.