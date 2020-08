Zwölfjähriger Junge bei Unfall verletzt

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Montagnachmittag an der Einmündung der Weingartener Allmandstraße in die Gartenstraße einen Jungen mit seinem Fahrrad übersehen. Bei der Kollision verletzte sich der Zwölfjährige leicht, teilt die Polizei mit.

Die 54-Jährige bog gegen 17.45 Uhr von der Allmandstraße nach rechts in die Gartenstraße ab. Im Einmündungsbereich hielt sie an, achtete dabei aber nicht auf ein von rechts auf dem Radweg herannahendes Fahrrad. Der zwölfjährige Radfahrer prallte gegen die rechte Seite des Fiats. Dabei verletzte er sich leicht. Am Pkw entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.