Zweimal gegen den Tabellenzweiten

Die Handballerinnen des TV Weingarten haben nach der Weihnachts- und Weltmeisterschaftspause am Sonntag ihre erstes Heimspiel des neuen Jahres. Die Ravensburg Rams spielen am Samstag auswärts. Beide Teams haben dabei eines gemeinsam: Es geht gegen den Tabellenzweiten in der jeweiligen Landesliga.

Landesliga: TV Reichenbach – TSB Ravensburg (Sa, 20 Uhr, Brühlhalle Reichenbach) – Die Rams starten mit einer schwierigen Aufgabe ins neue Jahr. Der Gegner ist der aktuelle Tabellenzweite TV Reichenbach. Für die Mannschaft des TSB geht es beim Auswärtsspiel um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Rams stehen auf einem Abstiegsplatz, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt sieben Punkte. Aus diesem Grund wird die Mannschaft von Trainer Levente Farkas alles daransetzen, den TV Reichenbach zu überraschen. „Natürlich ist Reichenbach der haushohe Favorit. Wir werden aber nicht den Fehler begehen und das Spiel von vornherein abschreiben“, sagt Farkas. „Wir fahren nach Reichenbach, um Punkte zu holen. Das ist zwar äußerst schwierig, aber nicht unmöglich.“

Um dem Tabellenzweiten wirklich gefährlich werden zu können, müssen sich die Rams jedoch vor allem in der Chancenverwertung deutlich steigern. In den letzten Spielen vor dem Jahreswechsel war auch die schwache Trefferquote ein Grund für die schlechten Ergebnisse.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – HSG Ebersbach/Bünzwangen (So, 15.30 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Nach der fünfwöchigen Weihnachts- und Weltmeisterschaftspause muss der TVW schnellstmöglich in den Wettkampfmodus zurückfinden. In der HSG Ebersbach/Bünzwangen gastiert im neuen Jahr gleich der Tabellenzweite und mögliche Aufstiegsaspirant in der Großsporthalle. Die Weingartenerinnen sind zuletzt vier Spiele ohne Niederlage geblieben – an diese guten Leistungen will der TVW nach der längeren Pause anknüpfen.

Weingarten absolvierte in Friedrichshafen ein Vorbereitungsturnier, um während der langen Pause nicht den Rhythmus zu verlieren. Die HSG ist eines der Topteams der Liga. Im Hinspiel zeigte der TVW vor allem im ersten Durchgang eine schwache Leistung, lud den Gegner durch eine Vielzahl an technischen Fehlern zum Torewerfen ein und war bereits zur Halbzeit nicht mehr auf Schlagdistanz. In der zweiten Hälfte gestaltete Weingarten die Partie zwar ausgeglichener, verlor aber klar mit 22:29.

Zwar ist die HSG eine starke und vor allem robuste Mannschaft, doch haben sich auch die TVW-Spielerinnen zuletzt deutlich stabiler präsentiert. „Es ist wichtig, schnell wieder in den Spieltagsrhythmus zu kommen und an Fahrt aufzunehmen“, sagt TVW-Trainer Daniel Kühn. „Wir haben zwar genug trainiert, doch Qualität und Bereitschaft steigen doch zumeist erheblich mit anstehenden Ligaspielen.“ Wenn man als Maßstab das Hinspiel heranzieht, muss der TVW zum einen die Fehlerquote minimieren, in der Abwehr wesentlich mehr als Verbund agieren und vor allem auch die Chancenverwertung optimieren.

Die Pause hatte zumindest den Vorteil, dass sich einige TVW-Akteurinnen regenerieren konnten und Kühn mit kleinen Ausnahmen nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen kann.

Bezirksklasse: TV Weingarten – SC Vöhringen II (So, 17.30 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Zum Auftakt ins neue Jahr trifft der TV Weingarten auf den SC Vöhringen II. Der Unterbau des Landesligisten schloss die Vorrunde mit nahezu ausgeglichenem Punktekonto ab. Dabei gelang den Vöhringern jedoch lediglich ein Sieg in der Ferne, die restlichen Punkte wurden, auch gegen den TVW, zu Hause eingefahren. Vöhringen spielt eine aggressive Deckung mit einem starken Torhüter: Im Hinspiel kam der TVW nur auf 21 Tore und vergab alle fünf Siebenmeter. Die Weingartener hoffen in der Rückrunde auf weniger Verletzungspech. Im Gegensatz zum Hinspiel, als die zweite Mannschaft parallel spielte, kann dieses Mal mit einem personell besser bestückten Kader gerechnet werden. Verzichten muss der TVW allerdings auf Lorenz Kalb und Philip Klingseisen, die den TVW in Richtung Ravensburg und Aixheim verlassen haben.

Frauen-Bezirksklasse: HCL Vogt – TV Weingarten (Sa, 18 Uhr, Allgäutorhalle) – Schlusspfiff, Jubel und zwei Punkte mehr auf dem Konto. So lautete das Fazit des TVW nach dem ersten Derby der Saison gegen den HCL Vogt. Am Samstag folgt in Vogt das Rückspiel. Nach wie vor stehen die Vogter auf dem ersten Tabellenplatz, die Weingartenerinnen sind mit einem Spiel weniger Fünfte. Das letzte Spiel startete mit vielen vergebenen Chancen auf TVW-Seite. Somit sind die Ziele klar definiert: Gleich Vollgas geben und die Chancen verwerten. Nach der langen Winterpause startet der TVW mit den neuen Trainern Thomas Baur und Daniel Felcini in die Rückrunde, die das Amt von Julia Müller übernommen haben. Spannend wird sein, ob sich das Spielverhalten der Vogter durch Spielmacherin Rebecca Edel verändert, die im letzten Spiel nicht mit von der Partie war.

Männer-Kreisliga: TG Bad Waldsee – HC Lustenau (Sa, 19 Uhr) – Die Waldseer brauchen in der Rückrunde Punkte, um sich im Mittelfeld der Tabelle festzusetzen. Das Rückspiel gegen Lustenau soll einen gelungenen Start in die Rückrunde markieren. Um 17 Uhr hat die A-Jugend der TG ihre Partie gegen Feldkirch. Um 15.15 Uhr spielt die C-Jugend gegen Blaustein-Söflingen.