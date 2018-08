Zwei Weingartener Tanzpaare bei der WM

Gleich zwei Tanzpaare der Weingartener Boogie Maniacs sind am vergangenen Wochenende bei der Tanz-Weltmeisterschaft dabei gewesen. Diese fand anlässlich der GOC (German Open Championship, das weltgrößte Standard-/Latein-Turnier mit mehr als 4000 Paaren aus der ganzen Welt) in Stuttgart statt. Am Freitag hatte die Seniorclass ihren großen Auftritt und so gingen Cornelia Versteegen und Stephan Eichhorn, wie die Boogie Maniacs mitteilen, „hoch motiviert und gut vorbereitet an den Start“. Und tatsächlich erreichten beide das Finale, indem sie die Wertungsrichter, wie sie mitteilen, „sowohl in der von Erotik und Eleganz geprägten Slow-Runde als auch in der flotten, energiereichen Fast-Runde überzeugen“ konnten. Der Lohn für die Vizeweltmeister des vergangenen Jahres, die teils 20 Jahre älter sind als ihre Konkurrenten: ein immer noch hervorragender WM-Platz vier. Am Samstag hieß es dann für Renate Kaplan und Alexander Frank, sich in der Hauptklasse zu behaupten. Das Tanzpaar der Boogie Maniacs erreichtet im Endergebnis den 35. Platz.