Zwei Verstöße – Zweimal von der Polizei erwischt

Die polizeiliche Anordnung hat ein 25-jähriger Motorrollerfahrer, der in der Nacht zum Ostermontag am Postplatz in Weingarten kontrolliert wurde, ignoriert. Wie die Beamten festgestellt hatten, war der junge Mann noch mit dem alten Versicherungskennzeichen unterwegs. Die Polizisten untersagten dem 25-Jährigen daraufhin die Weiterfahrt und wiesen ihn an, sein Fahrzeug abzustellen oder nach Hause zu schieben.

Etwa 20 Minuten später fiel den Beamten der Mann erneut auf, als er ihnen mit einem Fahrrad ohne Licht entgegenkam. Bei seiner Befragung räumte er ein, der noch versucht hatte, vor der Polizei zu flüchten, dass er nach der ersten Kontrolle mit seinem Roller entgegen der polizeilichen Anordnung nach Hause gefahren ist. Der 25-Jährige hat sich nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu verantworten, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.