Zwei Verletzte nach Kohlenmonoxid-Austritt

Bei einem Kohlenmonoxid-Austritt in einem Einfamilienhaus in Weingarten hat ein Anwohner eine Frau gerettet, die bewusstlos im Keller lag. Eine weitere Frau mit gesundheitlichen Problemen habe er aus dem Haus nach draußen begleitet, teilte die Feuerwehr Weingarten am Mittwoch mit.

Der 45-Jährige Mann fand eine 18-jährige Haushaltshilfe bewusstlos sowie seine 39-jährige Frau mit gesundheitlichen Problemen zu Hause auf und trug, zusammen mit dem Vater der 39-Jährigen, beide Frauen aus dem Haus. Zudem habe er bei seiner Rettungsaktion am Dienstagmittag Fenster geöffnet.

Deutlicher Gasgeruch

Beim Eintreffen der Feuerwehr war ein deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar, heißt es. Ein Atemschutztrupp suchte unter Verwendung eines Mehrgasmeßgeräts die Räume ab und drehte den Gashaupthahn im Kellerbereich zu. Nach Angaben der Polizei war die Kohlenmonoxidkonzentration im Haus zuvor lebensgefährlich, hieß es.

Die zwei Frauen wurden ins St. Elisabethen Klinikum nach Ravensburg gebracht. Die weiteren Angehörigen wurden vor Ort vom Rettungsdienst und Notarzt untersucht und betreut.

Durch die Druckbelüftung des Hauses wurde das Haus Gasfrei belüftet, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr. Ein Schornsteinfeger wurde ebenfalls zur Kontrolle der Heizung zur Einsatzstelle hinzugezogen.

Kontrolle durch Schornsteinfeger

Um die Ursache des Gasaustrittes festzustellen, wurde im Keller die abgehängte Decke aufgesägt und unter anderem vom Schornsteinfeger kontrolliert. Ein undichtes Rohr des Kamins sei als Ursache festgestellt worden, teilte die Feuerwehr Weingarten mit. Eine Fremdeinwirkung sei auszuschließen. Wie es allerdings zu dieser Ursache kommen konnte, müssen die Ermittlungen der Polizei ergeben.

Neben der Feuerwehr Weingarten waren die DRK Ortsgruppen Weingarten und Ravensburg sowie der Malteser Hilfsdienst Weingarten im Einsatz. Ebenfalls vor Ort war die Polizei Weingarten.