Zwei Verletzte bei Streit vor Wohnheim

Vor einem Wohnheim in der Doggenriedstraße sind am frühen Dienstag gegen 1 Uhr mindestens zwei Beteiligte aufeinander losgegangen und haben sich dabei verletzt.

Ein 26- und ein 25-Jähriger gerieten im Rahmen eines Trinkspiels in Streit und gingen aus noch nicht geklärter Ursache aufeinander los. Wer wen wie dabei verletzt hat, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Weingarten führt. Der 25-Jährige erlitt eine Schnittverletzung an der Hand, sein Kontrahent blutende Verletzungen am Ohr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.