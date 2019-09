Zwei Unbekannte tricksen Rentnerin aus

In Weingarten ist eine 93-jährige Rentnerin bestohlen worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, haben bei der Dame in der Fugelstraße in Weingarten am Freitag, 30. August, zwei Tatverdächtige geklingelt und sich angeboten, Gartenarbeiten zu erledigen. Einer der Tatverdächtigen lenkte die Geschädigte ab, während der zweite Tatverdächtige durch ein offen stehendes Fenster in das Schlafzimmer einstieg und dort Schmuck im Wert von etwa 4000 Euro entwendete. Die Rentnerin stellte den Diebstahl erst eine Woche später fest und erstattete dann Anzeige bei der Polizei. Eine genaue Täterbeschreibung konnte die Geschädigte nicht abgeben. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751 / 803-6666 erbeten.