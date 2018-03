Zwei Rumänen sollen dem SVW helfen

Der SV Weingarten startet als Tabellenletzter der Landesliga ins Fußballjahr 2018. Trainer Thomas Gadek und sein Team wollen gleich beim ersten Spiel zurück in die Erfolgsspur. Am Samstag um 15 Uhr ist der FC Ostrach im Weingartener Lindenhofstadion zu Gast.

Fünf Punkte Abstand zum Relegationsplatz, bereits mehr Spiele absolviert als ein Großteil der direkten Konkurrenz – die Weingartener kommen mit einer dicken Hypothek aus der Winterpause. Thomas Gadek hat nichts zu beschönigen: „Das wird eine ganz schwere Aufgabe, da hinten rauszukommen.“ Noch immer ist kaum zu verstehen, wie es soweit kommen konnte. Dass der SVW in Sachen Trainerverschleiß in der Hinrunde alle Rekorde gebrochen hat, ist ausgiebig thematisiert worden. Trainer Rainer Schmid hatte den Vorjahresachten zwar nicht da, wo er ihn gerne gesehen hätte – auf Tuchfühlung zu ganz vorne. Aber er war doch tabellarisch in ruhigen Gewässern unterwegs, als er eineinhalb Monate nach Saisonbeginn plötzlich weg war. Damit begann der Absturz. Mit nur noch einem Punkt aus den letzten sieben Spielen der Hinrunde rutschten die Weingartener nach ganz unten durch.

Jugendtrainer hilft bei Transfers

Thomas Gadek, der das Team kurz vor der Winterpause übernommen hatte, will darüber naturgemäß nicht mehr groß nachdenken: „Da ist viel passiert.“ Für Gadek muss es darum gehen, jetzt das Ruder herumzureißen: „Wir haben eine gute Vorbereitung absolviert, die Jungs haben voll mitgezogen.“ Und da sind ja noch die beiden Zugänge, die dem SVW durch Kontakte von Jugendtrainer Dorin Pfefferkorn aus der Konkursmasse des rumänischen Zweitligisten Olimpia Santu Mare zugeflogen sind. Der Trainer hält große Stücke auf Dumitru Muntean und Marius Suta: „Sie haben sich schnell integriert und sind von der Mannschaft sofort aufgenommen worden.“

Beide sind im besten Fußballalter – Muntean ist 28, Suta 27 Jahre alt – und werden am Samstag in der Startelf stehen. Muntean ist im Mittelfeld defensiv wie offensiv einsetzbar, Suta bringt Entlastung auf der Torhüterposition, wo der junge Marcel Maier bisher alle Spiele gemacht hat. Gadek versichert, dass die beiden Zugänge sich ins normale Punkteprämiengefüge der Mannschaft eingeordnet haben. „Wir waren ihnen behilflich, hier einen Arbeitsplatz zu finden“, sagt der Trainer. „Die Chance, in ihrem Alter in Rumänien in den Erstliga-Profifußball zu kommen, ist nicht mehr da. Sie haben bei ihrem alten Verein monatelang kein Geld bekommen und Familien zu ernähren – da waren sie über die Chance hier sehr dankbar.“

Gegen den FC Ostrach sollen Muntean und Suta den Weingartenern helfen, zurück in die Erfolgsspur zu kommen, wobei Gadek den Fokus nicht zu sehr auf den beiden Neuen haben will: „Sie sind ein Glücksfall für uns, aber ich habe auch jede Menge anderer guter Jungs.“ Natürlich wollen die Weingartener unbedingt einen guten Start, den ganz großen Druck macht der Trainer seinen Spielern aber nicht: „In einem Spiel wird man nicht Meister und in einem Spiel steigt man auch nicht ab.“ Der FC Ostrach hat derweil in der Winterpause Qualität verloren: Die Leistungsträger Christoph Rohmer (Kapitän) und Patrick Klotz haben den Verein.