Gleich zwei Mal in Polizeigewahrsam genommen wurde ein 26 Jahre alter Mann, nachdem er in der Friedhofstraße randaliert hatte, wie die Polizei berichtet. Der junge Mann war am frühen Sonntag bei einer Party aufgefallen, nachdem er randalierte und mit Flaschen um sich warf. Da er sich dabei verletzte und sich auch gegenüber den gerufenen Polizisten aggressiv gab, musste er die restliche Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Als er am Morgen entlassen wurde, abermals in der Friedhofstraße auflief und dort nicht gehen wollte, blieb den Beamten nichts Anderes übrig, als den immer noch deutlich alkoholisierten Mann abermals in einer Zelle unter Arrest zu stellen. Da er die Beamten zudem fortwährend beleidigte und sich am Vortag auch gegen die Mitnahme gestemmt hat, kommen neben den Gewahrsamskosten auch noch Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand auf den 25-Jährigen zu.