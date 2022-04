In der Nacht auf Sonntag wurden zwei Fenster der evangelischen Kirche in der Abt-Hyller-Straße eingeworfen. Wie die Polizei mitteilt, warf der Täter wohl mit Steinen auf die Fenster, an denen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Telefon 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.