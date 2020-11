Zwei feste Personalstellen und ein jährliches Budget für die Hochschuldidaktik

Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) hat in den vergangenen Jahren ihr Didaktik-Team systematisch ausgebaut. Die Finanzierung war jedoch stets projektbezogen und damit befristet. Nun hat das baden-württembergische Wissenschaftsministerium den Antrag auf Verstetigung bewilligt. Laut Pressemitteilung der Hochschule kann die RWU mit Beginn des Jahres 2021 in der Weiterentwicklung ihrer Hochschullehre mit zwei festen Stellen und einem zusätzlichen Budget planen.

Zum Beginn des Jahres 2019 hatte die RWU Fördermittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus dem Fond Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg erhalten. Drei Projektanträge waren damals mit einer Laufzeit bis Ende 2020 genehmigt worden. Laut Professorin Heidi Reichle, an der RWU Prorektorin für Didaktik, Digitalisierung und Kommunikation, sei die Hochschule im Bereich E-Learning und alternativer Lehrmethoden gut aufgestellt gewesen.

Berücksichtigung der individuellen Biografien

Um das Erreichte weiterzuentwickeln und die Idee hinter den Projekten auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen, beantragte die RWU für zwei Projekte eine Verstetigung der befristeten Mittel. Im November kam dann die Zusage aus Stuttgart.

Die beiden Projekte, die nun mit verstetigten Ressourcen weitergeführt werden, zielen auf innovative Lehr- und Lern-Konzepte. So steht im „Talentwecker“ der Studienstart im Fokus. Dafür wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt, um Studenten in der für sie neuen Hochschulumgebung zu unterstützen. Beispielsweise das „Semester 1b“: In diesem Format können Studenten der Fakultät Maschinenbau nach ihrem ersten Semester bei Bedarf ein Extrasemester einlegen, um Arbeitstechniken zu erlernen, die den Studienerfolg verbessern. Positiv hervorgehoben wurde vonseiten der Gutachter die Berücksichtigung der individuellen Biografien in der Studieneingangsphase.

In interdisziplinären Gruppen reale Probleme bearbeiten

Das zentrale Anliegen des „T.E.A. House“ (Talents, Empowerment, Action) sei es, fakultätsübergreifendes Lehren und Lernen zu unterstützen. Zu diesem Zweck entstanden sogenannte Lehr-Lern-Labore, die kreatives Arbeiten und innovatives Denken inspirieren und in denen interdisziplinäre Gruppen reale Probleme externer Kooperationspartnern bearbeiten.

Die Ziele der Maßnahmen-Pakete sind ein optimaler, individueller Studienstart, die Senkung der Abbrecherquoten sowie die Organisationsentwicklung in den Bereichen Studium und Lehre. Um diese Ziele zu erreichen wurden der RWU zwei Personalstellen und ein jährliches Budget von 25 000 Euro zugesagt. In den nächsten Schritten werden Maßnahmen, die bisher nur in einzelnen Fakultäten liefen, auch auf die anderen Fakultäten ausgerollt.