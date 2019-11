Zwei Autos stoßen an Weingartener Kreuzung zusammen: zwei Leichtverletzte

Zwei leicht verletzte Fahrzeugführer und Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Weingarten gewesen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Hähnlehof- /Sauterleute- /Lindenstraße.

Die 29-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Sauterleutestraße in westliche Richtung und missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des 20-jährigen Fahrers eines Mercedes-Benz E-Klasse. Dieser war auf der Hähnlehofstraße, aus Ravensburg kommend, in Richtung Marienfriedhof unterwegs.

Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden, wie es in der Pressemitteilung der Polizei abschließend heißt.