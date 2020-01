Zwei Autos krachen an der Gerbersteig ineinander

14 000 Euro Schaden, jedoch keine Verletzten: Das ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend an der Einmündung der Gerbersteig in die Wolfegger Straße in Weingarten.

Laut Polizeibericht missachtete die Autofahrerin eines Peugeot einer Skoda-Fahrerin die Vorfahrt. Gegen 20.45 Uhr bog die 40-Jährige mit ihrem Peugeot von der Gerbersteig nach rechts in die Wolfegger Straße ein. Beim Einbiegen stieß sie mit dem auf der Wolfegger Straße stadteinwärts fahrenden Skoda Yeti zusammen.