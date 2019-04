Zwei Autos kollidieren in Weingarten

Zwei leicht Verletzte und rund 11 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Talstraße / Grimmastraße in Weingarten ereignet hat. Ein 73-Jähriger fuhr in seinem Opel die Talstraße ortsauswärts. Laut Polizeibericht übersah er an der Kreuzung zur Grimmastraße einen von rechts kommenden Toyota-Fahrer. Der sowie seine 16-jährige Beifahrerin wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Da der Toyota, an dem Totalschaden entstand ist, nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.