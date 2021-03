Zwei Auszeichnungen an der RWU für herausragende Abschlussarbeiten

Seit 2013 vergibt die Firma Tox-Pressotechnik an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) jährlich den Tox-Applied-Engineering-Award. Damit setzt das Technologie-Unternehmen ein Zeichen für die Anerkennung sowohl herausragender Ausbildungsleistungen der Hochschule als auch studentischer Leistungen mit besonderem Praxisbezug, teilt die RWU mit. Da die Preisverleihung im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, wurden nun mit Ingrid Langrock und André Braig gleich zwei Studierende für ihre Abschlussarbeiten ausgezeichnet.

Messgerät zur Qualifizierung von Lichtquellen entwickelt

Ingrid Langrock hat an der RWU den Masterstudiengang Technik-Management und Optimierung absolviert und ist zwischenzeitlich für die Weingartener Firma Opsira in der Optik-Entwicklung tätig. In ihrer Abschlussarbeit entwickelte sie ein Messgerät zur Qualifizierung von Lichtquellen. Wolfgang Pfeiffer hob in seiner Laudatio den umfassenden Charakter der Arbeit hervor: „Sie haben ein System ganzheitlich unter die Lupe genommen und ein komplettes Produkt entwickelt. Das ist beeindruckend“, sagte der Geschäftsführer von Tox-Pressotechnik. Professor Konrad Wöllhaf, der die Arbeit von Ingrid Langrock betreute, ergänzte: „Das Ergebnis ist ein fertiges Produkt inklusive des erforderlichen Transportkoffers – eine hervorragende Leistung, auf die auch wir als Hochschule stolz sind.“

André Braig studierte an der RWU Betriebswirtschaftslehre und Management. Seine Abschlussarbeit entstand in Kooperation mit der Diehl AKO Stiftung & Co. KG in Wangen und widmet sich der Marktanalyse für Lithium-Ionen-Batteriemanagementsysteme in Elektrofahrzeugen. Die Arbeit übertreffe in Umfang und Tiefe bei Weitem die Ansprüche an eine Bachelorarbeit, sagte die Betreuerin Professorin Barbara Niersbach. „Sie haben sich mit der Lithium-Ionen-Technik für ein brandaktuelles Thema entschieden, das für die Gesellschaft aber auch für uns als Unternehmen große Bedeutung hat“, erläuterte Wolfgang Pfeiffer. Zwischenzeitlich hat André Braig sein Master-Studium aufgenommen. Wo seine berufliche Zukunft liege, da ist er sich noch nicht sicher. „Wahrscheinlich geht es in Richtung Marketing oder Controlling“, so der 24-Jährige.

„Sie verkörpern ein Idealbild der Studierenden“

Beide Studierende waren an der RWU in der Fakultät Technologie und Management eingeschrieben. So gratulierte auch der Dekan der Fakultät: „Sie verkörpern geradezu ein Idealbild der Studierenden – innovativ, unternehmerisch und international“, sagte Professor Nils Hagen. Neben der Urkunde für den Tox-Applied-Engineering-Award beinhaltet die Auszeichnung einen mehrtägigen Aufenthalt in einer der Tox-Niederlassungen in Brasilien, China oder den USA.

„Da wir nicht wissen, wann eine solche Reise wieder möglich sein wird, bieten wir Ihnen an, dass Sie sich zwischen der Reise zu einem späteren Zeitpunkt oder einem Preisgeld von 1000 Euro entscheiden könne“, sagte Susanne Eberhardt, Geschäftsführende Gesellschafterin von Tox-Pressotechnik. Sowohl Ingrid Langrock als auch André Braig konnten sich hier noch nicht entscheiden.