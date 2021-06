Zusammenstoß aufgrund nasser Fahrbahn

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge ist es am späten Mittwochabend in Weingarten gekommen, als eine 21-jährige VW-Fahrerin aufgrund regennasser Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Beim Abbiegevorgang von der Talstraße in die St.-Konrad-Straße verringerte sie laut Polizei ihre Geschwindigkeit nicht schnell genug, rutschte in den Einmündungsbereich und kollidierte mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug einer 35-Jährigen. Der Aufprall war so stark, dass das Fahrzeug der 35-Jährigen nicht mehr fahrbereit war. Insgesamt beläuft sich der Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 2000 Euro. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.