Zusammenstoß beim Abbiegen

Rund 6 000 Euro Sachschaden an zwei Autos hatte ein Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 06.45 Uhr auf der B 32, in Höhe der Einmündung Berg/Weiler zur Folge. Eine 20-jährige Ford-Fahrerin war laut Polizeimeldung in Richtung Staig unterwegs und bog auf Höhe der dortigen Einmündung vor der Schussenbrücke nach links ab, um auf dem dortigen Gelände zu wenden. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 28-jährige Renault-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Verletzt wurde niemand.