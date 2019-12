Zum vierten Mal hieß es an der PH Weingarten „Macht Mathe!“

An der Pädagogischen Hochschule Weingarten haben gut 40 angehende sowie praktizierende Lehrkräfte an der fachdidaktischen Jahrestagung „Macht Mathe!“ teil. Zu dieser Tagung lud im nunmehr vierten Jahr in Folge der Kontaktkreis der PH Weingarten zusammen mit den Staatlichen Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung Albstadt, Laupheim, Weingarten, Reutlingen, Rottweil und Stuttgart ein, wie die Pädagogische Hochschule mitteilt.

In diesem Jahr bildeten Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung den thematischen Schwerpunkt. Aus forschungsbezogener und aus schulpraktischer Perspektive ging es um die Frage, wie diese Inhaltsbereiche im Mathematikunterricht der Primarstufe sowie der Sekundarstufe unterrichtet werden können. Zwei Hauptvorträge rahmten die Tagung aus wissenschaftlicher Perspektive. Die Inhalte wurden in verschiedenen unterrichtspraktischen Workshops vertieft.

Für die Vorträge konnten Professor Andreas Eichler von der Universität Kassel sowie Daniel Frischemeier von der Universität Paderborn gewonnen werden. Beide gaben Einblicke in die wissenschaftliche Diskussion zu Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eichler zeigte eindrücklich, dass es nahezu täglich nötig ist, sich kritisch mit Daten auseinanderzusetzen zu können und sehr häufig nicht nur Schüler eine fundierte Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsrechnung benötigen, um in Situationen des täglichen Lebens Entscheidungen treffen zu können.