Zum TV Weingarten kommt MTG Wangen

Die Spielerinnen des TV Weingarten empfangen in der Handball-Verbandsliga an diesem Sonntag (18 Uhr) die MTG Wangen in der heimischen Großsporthalle. Wangen gehört zu den Topteams der Liga und steht derzeit mit 8:4 Punkten auf dem dritten Platz. Mit 4:6 Punkten und Tabellenplatz sieben sind die Spielerinnen des TV Weingarten nach den Siegen gegen den VfL Pfullingen sowie gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt aus Lehr derzeit voll im Plan. Dennoch soll das Spiel gegen den Favoriten aus Wangen möglichst lange offen gehalten werden, um gegebenenfalls überraschen zu können. Hier gilt es insbesondere, Anspiele der MTG an den Kreis zu unterbinden sowie die Räume von Janika Schwanninger und Laura Schirnik einzugrenzen.

Der TVW kann fast wieder auf eine volle Bank zurückgreifen. Spielmacherin Ann-Kathrin Kübler und Lea Frankenhauser fehlen, Teresa Datz fällt für den Rest der Vorrunde aus. Neuzugang Lisa Lettau vom Landesligisten aus Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen und die wiedergenesene Lisa Hoffmann aus der A-Jugend rücken in den Kader.

Die Wangenerinnen haben sich gut auf das Spiel gegen den TVW vorbereitet und möchten mit ihrem schnellen Spiel und einer aggressiven Abwehr die Punkte mit ins Allgäu nehmen. Nadine Schirnik, Melanie Wegele, Janika Schwanninger, Kristin Esslinger und Hana Schneider werden nicht mitwirken können.