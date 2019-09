Zum Nessenrebencup werden 22 Mannschaften erwartet

Das Freibad Weingarten verwandelt sich am Wochenende, 7. und 8. September, beim 13. internationalen Nessenrebencup in eine Wasserballarena. 250 Wasserballer werden in 60 Partien um den Turniersieg spielen, teilt der Schwimmsportverein Weingarten mit.

Organisator Christoph Ruderer sei es wieder gelungen ein stark besetztes Teilnehmerfeld zu präsentieren. 16 Herrenteams aus dem gesamten Bundesgebiet, der Schweiz, Österreich und Ungarn würden ein hochkarätig besetztes Turnier versprechen. Zeitgleich werde auf einem kleineren Spielfeld ein gemischtes Damen- und Nachwuchsturnier mit jeweils drei Damen- und Jugendmannschaften gespielt. Bei den Herren sei das Team von Sportliget SE aus Budapest der Favorit. Die Ungarn aus der zweiten Liga hätten die letzten beiden Auflagen gewonnen und würden alles daran setzen, den Wanderpokal endgültig mit in die Heimat zu nehmen.

Die Spielgemeinschaft Bregenz/Dornbirn mit einigen Spielern aus der österreichischen Bundesliga, sowie der SC Kreuzlingen aus der eidgenössischen Nationalliga A würden versuchen, dies zu vereiteln. Die Wasserballer des gastgebenden SSV Weingarten als zweifacher Meister der Bezirksliga Süd-/Ostwürttemberg sind laut Mitteilung in der komfortablen Lage, dieses Jahr erstmals zwei Mannschaften stellen zu können. Eine Masters-Mannschaft mit den Urgesteinen des Weingärtler Wasserballs und die Meistermannschaft mit den eingebauten Nachwuchskräften. Im letzten Jahr sei mit Platz fünf die bisher beste Platzierung beim Heimturnier erreicht worden. Trainer Tobias Stöhr könne auf den gesamten Kader zurückgreifen und möchte zumindest das letztjährige Ergebnis wiederholen.

Gespielt wird am Samstag ab 8.30 Uhr in vier Vierergruppen. Am Sonntag folgen ab 8.30 Uhr die Platzierungsspiele, und um 13 Uhr ist dann das Finale. Das Freibad ist an beiden Tagen für die Öffentlichkeit geöffnet, allerdings ist im Sportbecken nur ein eingeschränkter Badebetrieb möglich. Für das kulinarische Wohl sorgt Gastronom Henry Leible mit seinem Team.