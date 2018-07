Am ersten Sonntag im Juli feiert die katholische Kirchengemeinde St. Martin den sogenannten „kleinen Blutfreitag“ in der Basilika. An Wallfahrtsorten mit einer Heilig-Blut-Reliquie wird an diesem Tag das bei der Kreuzigung geflossene Blut Christi verehrt. Rund hundert Blutreitergruppen zogen mit einer Abordnung von etwa dreihundert Männern beim Pontifikat in die Basilika ein. Foto: Elke Obser (obs)