Zum abschließenden Orgelkonzert war die Basilika in Weingarten gut gefüllt

Einen großartigen Abschluss unter die Internationalen Orgelkonzerte 2019 setzte dieses Mal der Hausherr an der Gabler-Orgel, Stephan Debeur, der seit fast zwei Jahrzehnten in Weingarten tätig ist. Sein Programm „Französische Orgelmusik aus vier Jahrhunderten“ mit Werken von de Grigny, Couperin, Widor und Dupré stand im Zusammenhang mit der CD-Aufnahme französischer Orgelmusik, die der von der Gregorianik herkommende Kirchenmusiker auf der Gabler-Orgel eingespielt und im Frühsommer herausgebracht hat.

Eine gelungene Ansprache führte das große Publikum in das Programm ein, wies auf die Eigenheiten der hier zum ersten Mal gespielten Symphonie IV von Widor hin und gab mit spürbarer Wärme eine Charakterisierung der Gabler-Orgel ab, die in der Lage sei, in ihrer Bauweise und ihren Klangfarben „zurück und nach vorne zu schauen“. Debeur vergaß auch nicht den Dank für die unentbehrliche Assistenz der beiden Registrantinnen Caroline Maier und Cinja Schirmer und des „Arrangeurs“ Gerhard Fesseler, der zwei ursprünglich in As-Dur geschriebene Sätze selbiger Symphonie in die auf der Orgel besser klingende C-Dur-Tonart digital transkribierte.

Was ein Organist alles leisten muss: nach der Ansprache vorne in der Vierung möglichst schnell die knarrenden 40 Stufen zur Orgelempore hinaufhasten, um als Einstimmung auf Nicolas de Grignys dreiteilige Bearbeitung des Hymnus „Veni Creator Spiritus“ von 1699 den originalen gregorianischen Hymnus anzustimmen. Debeur sang zwischen den fünf Abschnitten des ersten Teils „en taille à 5“ jeweils eine Strophe des Hymnus und ließ so diese 800 Jahre unterschiedlicher Klangkunst kontrastiv auf das Ohr wirken. Erstaunlich, wie stark eine einzelne Stimme von der Empore heruntertönt, denn durch die konvex gewölbte Fassade und die davor gestellte Empore bildet sich eine eigene Schallmuschel. Danach der „Récit“ und ein volltönender „Dialogue sur les Grands Jeux. Mehr dem Rokoko zuzurechnen war François Couperins kurzes und verspieltes Stück „Les Canaries“ mit Rossignol-Register, und auch „Passepied“ mit seinen leisen Echos, mit kleinem Carillon und Cuculus-Register vermittelte die Impression einer ländlich-anmutigen Szene.

Dann eine große Zäsur: Mit Charles-Marie Widors sechssätziger „Symphonie IV f-moll“, 1872 entstanden, war hier ein Hauptwerk der Orgelmusik des 19. Jahrhunderts zu hören. Von den häufigen Klangwechseln, unzähligen Streicherfarben und der Neuentdeckung der „Vox humana“ im französischen Sinn, der „voix humaine“, hatte Stefan Debeur schon in seiner Einführung erzählt, aber jetzt wirkten tatsächlich die vollen wuchtige Akkorde der Toccata mit ihren Tonleiterpassagen, die schönen warmen Farben der überraschend gesanglichen Fuge wie ein Gruß aus der Vergangenheit und ein Wink aus der Zukunft. Die schlichte Melodie des Andante cantabile, umspielt von den Vibrationen der Unda maris und durchwoben von der Vox humana, schlich sich ins emotionale Gedächtnis. Rasch pointiert dann das raffiniert aufgebaute Scherzo, im Adagio der Übergang zur Moderne mit kleinen Disharmonien und Tempiwechseln. Im Finalsatz der große Donner, in dem fantastisch präzis gespielt die verschiedenen Klangebenen in der räumlichen Dimension gestaffelt erschienen und im hüpfenden Tanzgestus mit Carillon endeten.

Und zum Schluss das jüngste Werk des Konzerts, die „Variations sur un Noël“ von Marcel Dupré. Mit schrägen Bässen, die in das leichte Geflirre der Oberstimme hinein grätschen, dann wieder quengeligen Tönen, Unda Maris quillt aus den Pfeifen in einer Art Lautmalerei, ein kleines Chaos bricht aus, dann wieder blubbert es sphärisch, die näselnde Vox humana singt ganz brav dazwischen, plötzlich kommt die Orgel plötzlich wie auf Samtpfoten daher, aber sie kann auch knurren im Bombardbass, zum Schluss Walzerrhythmen in einer Art Anlauf zum Plenum mit großem Carillon und verzögerten Schlussakkord. Nichts anderes als prasselnde Begeisterung in der Basilika: Diese Hörergemeinde in Weingarten weiß sehr genau, was sie da gehört hat, und belohnt den Hörgenuss mit Treue.