Zukunft des Bikeparks in Weingarten ist unsicher

Der Bikepark in Weingarten ist bei den Mountainbikern in der Region sehr beliebt. Diese Erkenntnis haben Alexander Jungaberle vom Radfahrerverein Weingarten und sein Team nun mit Zahlen untermauert. Heraus kam: In der diesjährigen Saison wurde der Flowtrail zwischen April und November knapp 17.500-mal befahren. Jungaberle hofft dadurch auf eine Signalwirkung in Richtung Landratsamt. Denn die Zukunft der Anlage ist noch nicht gesichert.

Alexander Jungaberle neben dem Messgerät, das in der abgelaufenen Mountainbikesaison rund 17.500 Fahrten auf dem Weingartener Flowtrail registriert hat. (Foto: Timo Schoch)

Die weiß-roten Absperrbänder flattern im Wind. Alle paar Meter durchkreuzen sie den Trail. Wie ein Spinnennetz. Ein untrügliches Zeichen: Hier fährt aktuell keiner mehr. Saisonpause. Die Anlieger und Sprünge, die sich vom Weingartener Freibad ins Tal bis zur Oberstadt schlängeln, bleiben erstmal unbenutzt. Zeit also, die Saison Revue passieren zu lassen.

Alexander Jungaberle läuft die ersten Meter des Flowtrails ab. Man hört an seiner Stimme. Das hier, das ist Emotion. Sport. Leidenschaft. „Das ist wie mein zweites Wohnzimmer“, sagt er mit Stolz in der Stimme. „Ich bin immer gerne hier.“ Man nimmt es ihm ab. Jungaberle hat dort im Naherholungsgebiet Nessenreben über den Dächern Weingartens seine Berufung gefunden.

Weniger Nutzung illegaler Trails

Zusammen mit seiner Kernmannschaft aus rund zehn Personen vom Radfahrerverein Weingarten kümmert er sich um die Instandhaltung des rund 750 Meter langen Flowtrails, des Pumptracks und des Bikercross’. Also um die Verkehrssicherheit, wie es im Gesetzesdeutsch so schön heißt. Jede Woche erfolgt eine Begehung, damit der Zustand der Strecke so bleibt, wie sie vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) einst abgenommen wurde. „Jeden Dienstagabend sind wir rund drei Stunden mit der Trailpflege beschäftigt“, sagt Jungaberle. In der Regel beteiligen sich daran mindestens fünf Leute.

Die Mountainbiker aus der Region sollen schließlich einen top-gepflegten und technisch perfekten Trail vorfinden. Die Motivation zu diesem ehrenamtlichen Einsatz hat vielerlei Gründe. Einer der Wichtigsten: Mit dem öffentlichen Trailpark dämmt der Radfahrerverein Weingarten die Nutzung illegaler Trails massiv ein.

In vielen Regionen ist dies regelmäßig ein Zankthema zwischen Förstern, Jägern, Umweltschützern, Spaziergängern – und den Mountainbikern, die ihren Sport ausüben wollen. In Weingarten wäre das nicht anders. „Die Coronazeit dient dafür als perfektes Beispiel“, erinnert sich Jungaberle. „Zu jener Zeit war der Trailpark gesperrt. Dann hat aber der Wildwuchs auf illegalen Trails geblüht.“

Genau deshalb hofft Jungaberle, dass von den 17.500 gemessenen und registrierten Fahrten in der abgelaufenen Saison eine Signalwirkung ausgehen. Denn hinter der Zukunft des Weingartener Trailparks gibt es noch ein Fragezeichen. Der Grund: Im August 2021 hat das Ravensburger Landratsamt fehlende Genehmigungen bemängelt und damit die Rechtmäßigkeit infrage gestellt.

Radfahrer sind momentan nur geduldet

„Zunächst einmal: Für alle drei Anlagenteile – dem Four-Cross sowie dem Pump-Track oben auf der Ebene, als auch dem Flow-Trail hinunter Richtung Wildeneggstraße – liegen der Stadt forstrechtliche Genehmigungen aus den Jahren 2007, 2011 und 2016 zur Nutzung des Waldes vor“, sagt Carolin Schattmann, Pressesprecherin der Stadt Weingarten.

Die Schwierigkeit sei nun folgende: Durch den in den vergangenen Jahren erfolgten kontinuierlichen Ausbau des dreistufigen Flow-Trails käme das Landratsamt nun zu der Auffassung, dass der Bikepark im Ganzen nicht mehr nur eine Waldnutzung, sondern eine bauliche Anlage und damit auch eine Umwandlung von Wald darstellen würde.

„Die Stadt steht als Eigentümerin der Anlage im Austausch über eine nachhaltige rechtliche Absicherung des Bikeparks und seines Betriebs durch den Radfahrerverein. Ein baurechtliches Genehmigungsverfahren unter Einbindung der forstwirtschaftlichen Belange sowie der Belange des Natur-, Boden- und Artenschutzes ist in Vorbereitung“, sagt Schattmann.

Jungaberle kennt das ganze Thema natürlich. Er und der Verein hoffen auf eine einvernehmliche Lösung.

Aber Fakt ist: Wir sind aktuell nur geduldet, sagt Jungaberle.

Das bestätigt auch die Stadt Weingarten: „Das Landratsamt hat seine Duldung für den Betrieb der Anlage auch während des laufenden Genehmigungsverfahrens verlängert, sodass der Weiterbetrieb nach der Winterpause gesichert ist. Der schwarze Abschnitt des Flow-Trails bleibt bis zur weiteren Klärung jedoch gesperrt“, sagt Schattmann.

Keine neuen Strecken mehr für den Bikepark

Doch die Pressesprecherin gibt den Mountainbikern etwas Hoffnung: „Beim jüngsten Gespräch zwischen Landkreis, Stadt und Radfahrerverein im November haben es sich alle Seiten zum gemeinsamen Ziel gesetzt, den Bikepark aufgrund seiner Attraktivität sowie seiner bündelnden Wirkung und der damit einhergehenden Entlastung für andere Waldflächen auch für die Zukunft zu erhalten“, sagt Schattmann. „Die Stadt ist zuversichtlich, dass dies im Laufe des kommenden Jahres gelingen und eine nachhaltige Lösung gefunden wird.“

Mit den nun erstmals dokumentierten Fahrten, erhofft sich Jungaberle ein weiteres klares Bekenntnis zum Bikepark und zum Flowtrail. „Die knapp 17.500 Fahrten zeigen, wie hoch der Bedarf ist, und dass wir für den Bikepark gemeinsam eine Lösung finden sollten.“ Jungaberle erklärt anhand eines Szenarios, was passieren würde, wenn das Landratsamt den Flowtrail beziehungsweise den Bikepark doch sperren würde.

„Rein hypothetisch betrachtet, hätte das nur Verlierer zur Folge“, sagt Jungaberle. „Die Biker hätten keinen Trail mehr und würden sich illegale Routen suchen. Das schadet der Tier- und Pflanzenwelt. Andere Biker würden weite Strecken in Kauf nehmen, um Bikeparks in der ferneren Umgebung anzusteuern. Auch das würde zulasten der Umwelt gehen.“

Und natürlich ist der Bikepark auch für Weingarten selbst ein Aushängeschild. Jungaberle freut sich deshalb darüber, dass er die Stadt als starken Partner und Unterstützer an seiner Seite weiß. Er ist zuversichtlich, auch mit dem Landratsamt eine gute Lösung zu finden. Eines weiß er bereits jetzt: „Es wird keine neuen Strecken mehr geben“, sagt er.

In Zukunft will er vielmehr die bestehenden Trails regelmäßig umbauen, um die Attraktivität des Bikeparks aufrecht zu halten. Aber das ist nur dann der Fall, wenn das Landratsamt grünes Licht für den Fortbestand der Anlage gibt. Schließlich sollen die rot-weißen Absperrbänder auch weiterhin nur in der Winterpause über den Anliegern, Sprüngen und Wellen des Flowtrails flattern.