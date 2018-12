Zuhörer tragen ein Lächeln nach draußen

„Gospel Now singt… und alle singen mit“ – so hat sich das der Chor unter der Leitung von Johannes Baiker vorgestellt, als er am vergangenen Samstagabend in die evangelische Stadtkirche geladen hatten. Und tatsächlich waren die Kirchenbänke voll, sogar auf der Kirchenempore gab es nur noch Stehplätze.

Und doch scheint sich der Oberschwabe nicht so recht zu trauen, wenn es darum geht, in der Kirche das Leben zu feiern, lauthals zu singen oder gar zu tanzen. Dabei bittet Chorleiter und Pianist Johannes Baiker immer wieder übers Mikrofon darum. „Alle mitsingen“ hieß die Devise ja bereits in der Einladung. Nun sollen gar alle aufstehen. „Und mitwippen oder mithüpfen!“ Bei „Feliz Navidad“ funktioniert das noch leidlich. Wenigstens eine junge Mama mit ihrem blonden Töchterchen tanzt ausgelassen im Mittelgang. Bei den meisten Songs bleiben die Kirchgänger lieber stumm. Genießen nur.

Gänsehaut beim Klassiker

Zehn Jahre gibt es „Gospel now“ bereits, im März feierte der Chor mit seinen etwa 40 Mitgliedern das Jubiläum. Auch mit einem Konzert in der Stadtkirche. „Ein beachtlicher Schatz an Liedern“ sei zusammen gekommen, während der letzten Jahre, schrieb Sängerin Waltraud Häfele dazu. Und auch, wie der Chor sich ursprünglich gefunden hat: Bei einem Gemeindefest, einem offenen Gospelsingen hatten sich damals schon gleich 30 sangeswillige Besucher zusammen gefunden – die Gruppe ist bis heute auf gut 40 Sängerinnen und Sänger angewachsen. Ausgearbeitet, einstudiert und auf dem Keyboard begleitet werden die Stücke seither von Johannes Baiker.

Die Solo-Stimme von Solistin Alexandra Masarscaia hat Baiker perfekt arrangiert für das 1996 erschienene Weihnachtslied „Mary, Did you know?“. Nicht nur, dass die junge Frau mit dem Alabaster-Teint und den langen dunklen Haaren selbst für eine Madonnen-Statue Modell stehen könnte – ihre Stimme, tief, rauchig und mit einem samtenen Überzug, schwebt zu dem modernen Weihnachtsklassiker durch das Kirchenschiff, zieht hinauf auf die Empore und beschert mindestens Gänsehaut. Dass die Kirchenbesucher üppigen Applaus spenden, das ist mehr als verdient.

Mal weich, mal flott und lustig

„Shine your light on me“ singt der Chor zum Abschluss des gut einstündigen Konzertes. Die Zugabe sollen nun die Besucher singen. Aufstehen, spazieren laufen, eine Kerze im Glas durch die Kirche tragen. Diese Aufforderung nehmen etliche Konzertbesucher zum Anlass, sich unauffällig zu verabschieden anstatt das Lichter-Labyrinth durch die Kirche zu gestalten. Aber wenigstens trägt wirklich jeder Besucher ein Lächeln im Gesicht nach draußen. Weil die Gospel-Stimmen – mal weich und nachdenklich, mal flott und lustig – den Geist wunderbar in den vierten Advent haben gleiten lassen.