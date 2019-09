Zu Weihnachten gehen künftig andere Lichter an

Endgültig ausgedient haben die Sterne, die in der Vorweihnachtszeit auf den Straßenlaternen der Innenstadt leuchten. Sie müssen durch neue Beleuchtungskörper ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit hat der Gemeinderat auf Vorschlag von Kämmerer Daniel Gallasch den bisherigen kommunalen Anteil der Weihnachtsbeleuchtung an den Eigenbetrieb Stadtmarketing abgegeben und spart damit nach den Berechnungen der Kämmerei ab 2020 jedes Jahr rund 10 000 Euro an Kosten.

Aufgrund der angespannten Finanzlage und dem enormen Investitionsbedarf beispielsweise bei den Schulen und der Kinderbetreuung könne die Stadt freiwillige Leistungen in vollem Umfang nicht mehr erbringen, heißt es als Begründung in der Sitzungsvorlage. Trotzdem fand dieser Verwaltungsantrag am vergangenen Montag nicht die einhellige Zustimmung des Gemeinderats. Kritischer Punkt war der einmalige Investitionszuschuss in Höhe von 25 000 Euro für die Anschaffung neuer Beleuchtungskörper. Ferner wird ab diesem Jahr der laufende Zuschuss an die Stadtmarketing GmbH um 16 000 Euro erhöht, so dass im laufenden Haushalt Mehrausgaben gegenüber dem bisherigen Aufwand anfallen. Im vergangenen Jahr hatte die Stadt für ihre Weihnachtsbeleuchtung etwas mehr als 26 000 Euro ausgegeben.

„War die Beleuchtung nicht schon im Januar kaputt? Warum kommt die Verwaltung erst jetzt mit diesem Vorschlag?“, ärgerte sich der FWW-Fraktionsvorsitzende Horst Wiest. Die Kämmerei sei erst in den Sommermonaten dazu gekommen, eine genaue Kostenberechnung anzustellen und die Verhandlungen mit der Stadtmarketing GmbH zu führen, erklärte Kämmerer Gallasch den späten Zeitpunkt seiner Vorlage.

„Der Zustand ist uns schon länger bekannt“, räumte Nicolas Werckshagen, Fachbereichsleiter Bauen und Planen, ein. „Das haben uns unsere ehemaligen Elektriker vom Bauhof schon frühzeitig gesagt. Sie sind inzwischen mit der Übertragung unseres Stromnetzes an die TWS auch dort beschäftigt. Aber sie haben uns darauf hingewiesen, dass die Aufsätze auf den Straßenlaternen nicht mehr verwendet werden können.“ Diese sternförmigen Aufsätze sind nur ein Teil der Weihnachtsbeleuchtung. Für die Lichterketten an den Fenstern und Giebeln der Häuser kommen bereits jetzt die jeweiligen Hausbesitzer auf. Nach Ansicht von CDU-Stadtrat Martin Winkler könnte man es bei der Fassadenbeleuchtung belassen: „So viel Geld für 36 Laternenaufsätze ist nicht gerechtfertigt. Diese Beleuchtung bringt keinen Mehrwert außer Schönheit und Umsatz für den Handel.“ Sein Fraktionsvorsitzender Markus Brunnbauer teilt diese Meinung allerdings nicht – im Gegensatz zur Fraktionsmehrheit.

„Das hat schon einen Mehrwert für die Stadt“, entgegnete Birgit Ewert (SPD). Aber sie wünscht sich ein wärmeres Licht als bisher und regte ein Sponsoring durch den Einzelhandel an. Dieser sei über die Gesellschaftervertäge ohnehin eingebunden, erklärte Stadtmarketing- Geschäftsführer Marcus Schmid. Der Handel tue eine Menge dafür, dass in Weingarten eine gute Weihnachtsstimmung aufkommt, betonte Heike Betz (FWV) und bezeichnete die alten Laternenaufsätze als jämmerlich. Trotz aller Kritik fand sich letztlich eine große Mehrheit für die vom Stadtkämmerer vorgeschlagene Lösung. Abgelehnt wurde ein Antrag von Grünen-Stadtrat Claus Kessel, die Zuschuss-Erhöhung für die Stadtmarketing GmbH um 16 000 Euro auf fünf Jahre zu beschränken.