Zu Hause fehlt Weingarten immer noch das Tor

Die Partie des SV Weingarten gegen den SV Heinstetten am Mittwoch (19 Uhr, Lindenhofstadion) ist eine vorgezogene Partie des 14. Spieltages der Fußball-Landesliga. Die Weingartener warten noch auf ihr erstes Heimtor.

Im sechsten Saisonspiel haben die Heinstettener den ersten Punkt eingefahren: Im Duell der Aufsteiger sicherte Marc Löckels Treffer nach der Führung des TSV Nusplingen das 1:1. Davor hatte Heinstetten fünfmal in Serie Lehrgeld bezahlt und steht daher in der Tabelle ganz unten. Auch angesichts von nur drei Toren in sechs Spielen hat der SVH nur wenige Argumente für sich.

Es wird spannend sein, wie der SV Weingarten mit seiner neuen Rolle zurechtkommt: Gegen den Aufsteiger ist das Team von Thomas Lupfer und Marcus Giuliani Favorit – auch wenn die Leistung der zweiten Halbzeit gegen den FV Bad Schussenried dazu wenig Anlass gibt. Immerhin: Patrick Onuohas Fertigkeiten am Ball werden genauso zurückerwartet wie eine leichte Steigerung der Hoffnung auf das erste Heimtor durch die Rückkehr von Saikou Drammeh nach abgesessener Rotsperre.