Zu acht in einer Weingartener Wohnung – Polizei löst Treffen auf

Die Polizei hat ein Treffen von acht Personen in einer Weingartener Wohnung aufgelöst. Die Teilnehmer müssen nach ihrer Zusammenkunft am Freitagnachmittag nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen, weil sie gegen die Kontaktbeschränkung in der Corona-Verordnung verstießen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei in Weingarten hatte gegen 16 Uhr einen Hinweis darauf bekommen, dass in einer Wohnung in der Lazarettstraße mehrere Menschen zusammengekommen sind.

Ein Gast flüchtet vor Polizeikontrolle

Bei einer Kontrolle stießen die Polizisten tatsächlich auf acht Personen zwischen 21 und 24 Jahren aus verschiedenen Haushalten. Zwei der Betroffenen flüchteten, einer kehrte wieder zurück, wie es im Polizeibericht heißt. Den Betroffenen sei die aktuelle Corona-Verordnung bekannt gewesen, wonach man sich nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen darf. Alle, die nicht zu dem Haushalt in der Lazarettstraße gehören, wurden von der Polizei nach Hause geschickt.