Zivilcourage hat viele Gesichter

Mit 20 Porträts hat es begonnen, jetzt sind es mehr als 60 Bilder von mutigen Menschen, die dem Nazi-Terror trotzten. Und die „Galerie der Aufrechten“ kehrt zurück in die Akademie nach Weingarten. Dahin, wo vor zwei Jahren ihre Reise durch Deutschland und Österreich ihren Anfang nahm. Mit diesem künstlerischen Projekt will das Studentenwerk Weiße Rose zusammen mit dem „Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben“ Deutschlands dunkle Geschichte lebendig halten und die Aktualität von Widerstand und Zivilcourage aufzeigen. Die Ausstellung wird am Sonntag, 8. September, eröffnet.

„Wir freuen uns, die ,Galerie der Aufrechten’ zum ersten Mal in ihrer Vollständigkeit im Schussental zeigen zu können“, sagt Uwe Hertrampf, Leiter des Denkstättensekretariats und Nachfolger von Wolfgang Markus, dem großen Ideengeber in Sachen Erinnerungskultur an die Opfer der Nazi-Greuel, darunter auch diese Wanderausstellung. Sie zeigt Porträts von 65 bekannten und unbekannten Widerständlern gegen den Nationalsozialismus, die sich auf unterschiedliche Weise gegen das Hitlerregime stemmten und dies nicht selten mit dem Leben bezahlen mussten, wie die Aktivisten der „Weißen Rose“. Sie sind eine der neun Gruppen, zu denen auch Vertreter des christlichen und militärischen Widerstands wie Eugen Bolz oder Graf von Stauffenberg gehören, oder auch der Arbeiter und Attentäter Georg Elser sowie der Philosoph Romano Guardini.

Zu den Bildern gibt es vom pensionierten Geschichtslehrer Uwe Hertrampf verfasste Texttafeln, die Motive und Herangehensweisen der mutigen Frauen und Männer hervorheben. Über Biografien soll so Widerstand gegen die NS-Diktatur anschaulich gemacht werden. Im Besonderen sind es aber die Porträts der 30 Künstler, darunter einige aus der Region, wie Marlis Glaser, Katrin Landa oder Nikolaus Mohr, die in ihren Bann ziehen. Ausgangspunkt waren historische Fotos, die die Maler in Kenntnis weiterer Lebensdaten der Widerstandskämpfer in Kunst verwandelten – mal poppig plakativ mit Zitaten oder Attributen der Porträtierten versehen. So etwa bei Kurt Huber von der „Weißen Rose“, oder auch in bedrohlichem Grau-Schwarz, wie beim Kriegsdienstverweigerer Josef Ruf aus Hochberg bei Bad Saulgau.

„Es ist uns wichtig die Porträtierten nicht als entrückte Helden zu zeigen, sondern als Menschen wie du und ich mit ihren Ängsten und Zweifeln, die dennoch nicht mit der Masse schwimmen und sich dem Unrecht entgegenstellen“, sagt Hertrampf. Nähe solle auch der regionale Bezug vermitteln. Die Hälfte der Porträtierten stamme aus dem Südwesten Deutschlands. Die so gezeigten und ausgewählten „Aufrechten“ wollen, so Hertrampf, ermutigen, selber den „aufrechten Gang“ zu wagen und bei Missständen in der Gesellschaft Flagge zu zeigen. Zivilcourage habe nie ausgedient. Zivilcourage zeige heute eine Kapitänin wie Carola Rackete, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet, oder Menschen, die nicht wegschauen, wenn vor ihren Augen gemordet oder jemand vergewaltigt wird. Und auch in Zeiten von wieder erstarkendem Rechtsextremismus sei die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur im Rahmen der Ausstellung keineswegs nur ein Blick zurück.

Aufgrund der Kontakte des vor zwei Jahren verstorbenen Initiators Wolfang Markus in die neuen Bundesländer, war die „Galerie der Aufrechten“ schon in Dresden und in Weimar zu sehen, aber auch im österreichischen Dornbirn. Nach Weingarten reist sie dann weiter nach Villingen-Schwenningen.