„Zigeunerbaron“ ist ein prächtiges Schauspiel

Was des einen sein Zigeunermädchen ist, ist des anderen die Tochter des Schweinezüchters. Die Geschichte um Liebe und Intrigen ist schnell erzählt, doch im Falle des „Zigeunerbarons“ von Johann Strauß wartet sie mit überraschenden Wendungen und einigem Witz auf. Für letzteren sorgte im Gastspiel der Operettenbühne Wien am Mittwochabend im Kultur- und Kongresszentrum vor allem der wortgewaltige Schweinefürst Zsupán (Viktor Schilowsky).

Wenn er dem nach 25 Jahren Abwesenheit nun wieder in der Heimat aufgetauchten Sándor Barinkay (Lemuel Cuento) zweier seiner schweinsköpfigen Comedyfiguren vorführt, seine Tochter Arsena (Angela Wandraschek) lauthals herumtraktiert, doch nun den Fetzen (gemeint ist ihr Schleier) endlich abzunehmen, oder gar im dritten Akt, als er schwer behangen aus dem siegreichen Feldzug gegen die Spanier zurückkehrt und vor dem Zigeunervolk von seinen Taten prahlt: „Alles vom Feinsten! Jedes Mal, wenn ich einen auseinander hieb, dann gab es ein Souvenir.“

Aber auch der Szene, in der die alte Zigeunerin Czipra (Elena Suvorova) dem jungen Barinkay einen Gummihammer in die Hand drückt und dieser die Mauerkulisse nach der Schatztruhe abklopft, fehlte es nicht an Situationskomik.

Darstellerisch überzeugt hat die Neuinszenierung von Heinz Hellberg, dem Gründer der Operettenbühne, den ausgebuchten Saal mit stimmlich sängerischer Brillanz von Solisten und Chor und mit einem Orchester unter Leitung von Dorian Molhov, das es versteht, wie ein Wiener Walzer tönt. Gut dosiert in der Tonstärke, also nicht zu laut, aber dennoch akzentuiert, gleichsam weich in der Melodie, aber nicht schwammig, sondern schwungvoll und ins Ohr gehend. Bestes Beispiel war neben dem berühmten „Schatz-Walzer“, den Czipra, Barinkay und seine Geliebte Saffi (Miriam Kurrle) jubilierend anstimmten, das Vorspiel aus dem Orchestergraben zum dritten Akt. Was zu bemängeln wäre mit Blick auf die gesprochenen Textpassagen nach dem Libretto von Ignaz Schnitzer, dass es am Abend akustisch teils schlecht zu hören war.

Aufwändiges Bühnenbild

Das Ensemble, von Lucya Kerschbaumer ausgestattet mit für die Zeit um 1750 typischen Kostümen, bewegte sich in einem aufwändigen Bühnenbild von Adrian Boboc. Wirkte Barinkay in seinem Auftrittslied „Als flotter Geist“ noch etwas steif, machte das sein klarer heller Tenor mehr als wett. Später in den Liebesszenen mit der stimmgewaltigen Saffi lockerte sich seine Haltung. Sehr präsent und selbstverständlich waren von Beginn an Czipra mit ihrem volltonigen Alt, Bass Kálmán Zsupán sowie Arsenas Sopran im Duett mit Tenor Kirlianit Cortes in der Rolle des Ottokar als turtelndes Paar auf der Treppe des Kastells.

Gefühlsbetont in den Abschieden, aber nicht gefühlsduselig, gab sich Hellbergs Inszenierung und ebenso lebenslustig, wenn der prächtig uniformierte Graf Peter Homonay (Russi Nikoff) nach gewonnener Schlacht die Auszeichnungen verteilte. Was der nimmersatte Zsupán natürlich „ausgezeichnet“ fand. „Doch nicht unter der Hand, wir sind hier nicht in Österreich!“, rückte ihn der Graf augenzwinkernd zurecht.

Die Schlussszene gehörte ganz dem Liebesglück des Zigeunerbarons und seiner Braut und dem Chor, der diese Inszenierung stark mitträgt.